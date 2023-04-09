"لوموند" تتهم رئيس المجلس الأوروبي بإنفاق مبالغ ضخمة على الرحلات الخارجية

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن زيادة كبيرة في إنفاق رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على رحلاته الخارجية، فيما برر مكتبه ذلك "بضرورات" أزمة أوكرانيا.

وتشير دراسة أجراها محررو صحيفة "لوموند" إلى زيادة ميشيل الكبيرة في الإنفاق واستخدامه المتكرر للطائرات الخاصة.

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وقالت الصحيفة إنها مكلفة وضارة بالبيئة بسبب انبعاثات الكربون.

وكشفت المادة أيضا عن بيانات تشير إلى أنه في ميزانية عام 2024، من المتوقع أن يزيد الإنفاق على أنشطة رئيس المجلس الأوروبي بنسبة 27.5٪ إلى 2.6 مليون يورو. ومن هذا المبلغ، من المقرر تخصيص حوالي 2 مليون يورو لرحلات ميشيل.

وادعي مكتب ميشيل أن هذا يعود إلى زيادة نشاط السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميشيل يجب أن يمثل الاتحاد الأوروبي ويشرح للشركاء "أهمية" عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: RT