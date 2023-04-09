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تحمل 50 كغ من المتفجرات.. إيران تكشف عن مسيّرة "معراج" الانتحارية (فيديو+صورة)

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تحمل 50 كغ من المتفجرات.. إيران تكشف عن مسيّرة
Globallookpress
مسيرة إيرانية
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كشف الحرس الثوري الإيراني عن مسيرة "معراج 532" الانتحارية، ومداها 450 كم وتحلق على ارتفاع 12 ألف قدم لـ3 ساعات، وتضرب الأهداف بدقة عالية.

وأعلن مسؤول "منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي" بالقوات البرية للحرس الثوري، العميد علي كوهستاني عن الاختبار الناجح للطائرة المسيرة الانتحارية الحديثة. وتقلع من قاعدة مثبتة على سطح شاحنة صغيرة.

تحمل 50 كغ من المتفجرات.. إيران تكشف عن مسيّرة أحدث طائرة مسيرة انتحارية إيرانية "معراج 532"

وأشار إلى أنها من تصميم وإنتاج الشباب المتخصصون في جهاد الاكتفاء الذاتي "نزسا".

وأضاف: "جاء تصميم هيكل هذه الطائرة من نوع الطائرات المسيرة eazy setup (سهلة التركيب)، وهذا هو سبب تقليل وقت تحضيرها من قبل المستخدم، مما يزيد من سرعة تحضيرها استخدامها."

المصدر: تسنيم

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