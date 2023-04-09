الإدارة الدينية لمسلمي روسيا: وجود القطط في المساجد أمر شائع وهي حيوانات طاهرة والنبي أحبّها

أكدت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا أن وجود القطط في المساجد شائع، وأنها حيوانات طاهرة ولا تزعج المصلين، كما أن النبي محمّد أحبها.

وقال نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، المفتي إيلدار علاء الدينوف، إن "قفز القط وتسلقه يد إمام المسجد كما حدث في الجزائر"، يعتبر من الأحداث المتكررة في العالم الإسلامي.

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وأضاف: "مثل هذه القصص تحدث في العديد من مساجد العالم، ولا يتصرف المسلمون بأي صورة غير طبيعية في هذه الحالات. القطط موجودة في المساجد، على سبيل المثال، في تركيا ومصر والجزائر ودول أخرى. ونادرا ما تتم مشاهدتها في المساجد بروسيا، ولكنها موجودة في بعضها".

وأكد أن السيرة النبوية تؤكد وجود القطط في المساجد في عصر النبوّة، وقال: "أحبّ النبي القطط، لذلك نشهد تعاطفا خاصا مع هذه الحيوانات في المجتمع الإسلامي".

وتابع: "لدي قطّة بجوار منزلي. عندما أصلّي، تقترب منّي تارة، وتارة تقفز لتقف على يدي. وهذا لا يتعارض مع أداء الصلاة إطلاقا. وعلاوة على ذلك، فإن القطّة حيوان طاهر شرعا".

المصدر: نوفوستي