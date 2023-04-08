الإمام مهساس يتحدث لأول مرة عن حادثة القطة ويتوجه بكلمة لمن انتحل شخصيته (فيديو)

أكد الإمام الجزائري وليد مهساس، في أول حديث له بعد مشاهدات حادثة القطة التي فاقت المليار مشاهدة، أن الحادث كان عفويا.

وكان قد انتشر مقطع فيديو عفوي للإمام أثناء صلاة التراويح، قبل أن تقترب منه قطّة وتصعد على كتفه وتقبله في لقطة أسرت قلوب الملايين عبر العالم.

وشكر الإمام، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، في البداية، جميع أخوانه وأخواته في العالم الاسلامي وغيره على حسن الظن فيه، لافتا إلى أن الحادثة كانت عفوية في لحظتها متمنيا أن تبقى كذلك، مشيرا إلى أن "ديننا أمرنا بالرفق واللطف بالحيوانات وغيرها من المخلوقات."

وأكد أنه لم يدلي بأية تصريحات لأية وسيلة إعلامية ولن يقوم بذلك، لأن الأمر عادي وعفوي ولا يوجد ما يستدعي الحديث عنه.

وفي الوقت ذاته، حذّر الإمام، كل من قام بانتحال شخصيته على مواقع التواصل الإجتماعي بأنه لن يسامحهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض شرعا وقانونا.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، قد استقبل صباح اليوم السبت في مقر الوزارة، الشيخ الدكتور وليد مهساس، إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج بالجزائر.

المصدر: النهار الجزائرية