زور وفاته وهرب من السجن.. القبض على "مغتصب فيسبوك" الجنوب إفريقي

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا اليوم الأحد، أن قاتلا مدانا زور وفاته للهروب من السجن اعتقل في تنزانيا، بعد مطاردة استمرت أسبوعين.

وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا، رونالد لامولا، إن المسؤولين سيتوجهون إلى تنزانيا الأحد للبدء في تسلم ثابو بيستر (35 عاما)، الملقب بـ"مغتصب فيسبوك" لأنه استخدم منصة التواصل الاجتماعي لإغراء امرأتين على الأقل أدين باغتصابهما، كما أدين بقتل إحداهما.

وحكم على بيستر بالسجن المؤبد عام 2012، وورد في مايو من العام الماضي أنه توفى في حريق بزنزانته. ومع ذلك، وبعد ما يقرب من عام، أظهر تحقيق أن الجثة التي عثر عليها في الزنزانة ليست لبيستر.

المصدر: "أسوشيتد برس"