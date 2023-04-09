الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بضربة صاروخية عالية الدقة مستودعا قرب مدينة زابوروجيه يحتوي على 70 ألف طن من الوقود الذي تم تخزينه هناك لدعم عمليات الجيش الأوكراني في دونباس.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية الصادر اليوم الأحد. وذكر التقرير أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت أكثر من 35 جنديا على محور كوبيانسك ونحو 55 جنديا على محور كراسني ليمان و250 جنديا على محور دونيتسك، و20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و60 جنديا على محور خيرسون.

إقرأ المزيد

وتم إحباط نشاط مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين على محور كوبيانسك، واثنتين أخريين على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وشملت خسائر الجيش الأوكراني على المحاور الخمسة المذكورة مدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" (4 قطع) و"أكاتسيا" (1)، ومدفع "غياتسينت-بي"، ومدافع هاوتزر D-20 (4 قطع) وD-30 و"مستا-بي" (1)، ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

وفيما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 127 منطقة

إصابة مركز قيادة متقدم لمجموعة قوات "خاركوف" الأوكرانية

تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة تابعين للواء الدفاع الإقليمي 102 واللواء 72 الميكانيكي للقوات الأوكرانية

اعتراض 10 قواذف من راجمات الصواريخ HIMARS و"سميرتش" وصاروخ تكتيكي عملياتي من طراز "غروم-2"

إسقاط 14 طائرة أوكرانية بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 406 طائرات، و228 مروحية، و3716 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و593 8 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، و4543 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9387 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT