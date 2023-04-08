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الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي

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الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال اليوم الماضي
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها قتلت ما يقرب من 600 جندي أوكراني على خمسة محاور أساسية للقتال خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن خسائر العدو بلغت أكثر من 30 جنديا على محور كوبيانسك، ونحو 80 جنديا على محور كراسني ليمان، و370 جنديا على محور دونيتسك، و55 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و60 جنديا على محور خيرسون.

وشملت الخسائر الأوكرانية على هذه المحاور 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20، وأخرى من طراز D-30، واثنين من مدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" وواحدة من طراز "أكاتسيا"، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.

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ومن أبرز الوقائع الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

  • إصابة 92 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة
  • تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في دونيتسك وخيرسون وزابوروجيه
  • اعتراض سبع قواذف من راجمات الصواريخ HIMARS وإسقاط 7 طائرات بدون طيار
  • مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 406 طائرات، و228 مروحية، و702 3 من الطائرات بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و574 8 دبابة ومدرعة أخرى، و1078 راجمة صواريخ، 4532 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9342 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT

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