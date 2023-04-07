الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 350 مقاتلا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، والتي تصل إلى أكثر من 350 جنديا ومرتزقا على جميع جبهات القتال.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليوم الجمعة 7 أبريل، حيث تابع التقرير بأن الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة "الغرب" في اتجاه كوبيانسك أصابت نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 جنديا، وتدمير سيارتين ومدفعي هاوتزر من طراز D-30.

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في اتجاه كراسنوليمان أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث ألحقت خسائر تصل إلى أكثر من 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدرعتين قتاليتين، وشاحنة بيك آب، ومدفع من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر D-30.

في اتجاه دونيتسك ألحقت العمليات النشطة لوحدات ونيران المدفعية لمجموعة قوات "الجنوب" خسائر بين صفوف العدو بلغت أكثر من 260 جندي أوكراني ومرتزقة، وتدمير 3 دبابات، وعربة قتال مشاة، و3 مدرعات قتالية، و8 مركبات ومدفع "غفوزديكا" وآخر MSTA-B، ومدفع هاوتزر D-20.

في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة "الشرق" خسائر تقدر بـ 20 جنديا أوكرانيا وتدمير شاحنتين صغيرتين، إضافة إلى مدفع هاوتزر D-20.

في اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 14 جندي أوكراني وتدمير مركبتين ومدفعي "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا".

كذلك ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعة "سيلا" أضرارا بـ 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 102 مقاطعة.

كما تعرض مركز القيادة والمراقبة لوحدة لواء الدفاع الإقليمي رقم 126 للقصف، وتم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين من راجمات الصواريخ "هيمارس"، ودمرت 11 طائرة مسيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وبمنطقة زابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

406 طائرة

228 مروحية

3695 طائرة بدون طيار

415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8563 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1078 راجمة صواريخ متعددة

4525 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

9334 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT