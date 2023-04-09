رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

تعهد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الأحد بتفكيك القوات التي أنشأتها بعض الولايات، محذرا من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أي معارضة "هدامة".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان نشر على حسابه في "تويتر"، أن بلاده "واجهت صعوبات فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات" مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.

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وتأتي المبادرة التي أعلن عنها الخميس الماضي بهدف تفكيك قوات شكلتها بعض الولايات تمهيدا لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.

يتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة.

لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات خاصة لا يسمح بها الدستور.

المصدر: أ ف ب