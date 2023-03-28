أبي أحمد: إثيوبيا تعمل على حل نزاع الحدود مع دول الجوار فقط عبر الحوار

أكد رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، أن حكومته تسعى جاهدة لحل النزاعات الحدودية مع الدول المجاورة فقط عبر الحوار.

وردا على أسئلة من مجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء، قال رئيس الوزراء إن هناك خلافات حدودية بين إثيوبيا والسودان على مدى ستة عقود مضت.

وكشف أن حل المشكلة سيكون سلميا، شكّل البلدان لجنة وزارية، مضيفا أنه يمكن التوصل إلى حل مستدام بعد ترسيم الحدود بين البلدين..

وصرح بأنه ولتحقيق السلام الدائم أقامت الدولتان علاقات تعزز الحوار وتخرج بقرارات تعود بالنفع على الجانبين.

يذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد، ورئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان، أجريا مناقشات على هامش قمة الإيقاد التاسعة والثلاثين في نيروبي كينيا، واتفقا على حل القضايا من خلال الحوار.

وناقش القادة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، واتفقوا على العمل معا لحل الخلافات بين إثيوبيا والسودان سلميا.

وبخصوص الحدود مع جنوب السودان، قال رئيس الوزراء إن حكومة جنوب السودان ليس لديها نية لمهاجمة إثيوبيا وغزو المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن الرعاة بأكثر من 20 ألف رأس من الماشية دخلوا إثيوبيا بحثا عن المراعي، مشيرا إلى أن حكومة إثيوبيا تتواصل مع جنوب السودان لحل القضية من خلال الحوار.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية