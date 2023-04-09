سفير: يجب ضمان أمن بيلاروس بشكل تام

قال دميتري كروتوي سفير بيلاروس في موسكو، إن بلاده يجب أن تحصل على ضمانات أمنية تامة بنسبة 100٪.

وأضاف السفير في حديث تلفزيوني: "على الرغم من مذكرة بودابست، فقد تم حتى اليوم انتهاك جميع هذه الاتفاقيات بشأن ضمان أمن الدول التي تخلت عن الأسلحة النووية، لذلك يجب أن تحصل بيلاروس على ضمانات أمنية بنسبة 100٪ في حالة وقوع هجوم على أراضينا".

وأشار كروتوي إلى أنه يجب على مجلسي الأمن في روسيا وبيلاروس، أن ينجزا في القريب العاجل العمل في مشروع المفهوم الأمني لدولة الاتحاد، بحيث تكون لمينسك ضمانات أمنية واضحة من جانب روسيا الاتحادية في حالة وقوع هجوم عسكري على بيلاروس.

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وتابع السفير القول: "العمل متزامن تماما. ولم يكن لدينا مثل هذا المستوى من التفاعل في السنوات الأخيرة. ولكن الآن بات الأمر والزمان والتحدي مختلفا بشك تام".

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وشدد بوتين على أن ذلك، لا ينتهك الالتزامات الدولية، وفقط روسيا تكرر ما تقوم به الولايات المتحدة منذ عقود.

المصدر: نوفوستي