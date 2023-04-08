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السيسي يتابع سير العمل بمشروع مصر العظيم في قلب إفريقيا

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السيسي يتابع سير العمل بمشروع مصر العظيم في قلب إفريقيا
الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى تنزانيا - 2017
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اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سير العمل في مشروع سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرمائية في تنزانيا، وهو يمثل نموذجا يحتذى به في التعاون المصري الإفريقي.

واجتمع السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، بأن العمل على هذا المشروع ينفذه تحالف شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك" بإشراف حكومة مصر، ويعتبر أضخم مشروع تنموي يتم تنفيذه على مستوى تنزانيا، إذ يساهم في توليد ضعف حجم الطاقة المتوفرة حالياً بالبلاد، فضلا عن أنه نموذجا يُحتذى به في التعاون المثمر، الذي تحرص عليه مصر مع أشقائها الأفارقة، نحو البناء والتعمير لصالح جميع الشعوب الأفريقية.

الموقع: صدى البلد

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