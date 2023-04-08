وسائل إعلام: وفاة آخر مدّع في محاكمات قادة ألمانيا النازية

أفادت قناة NBC News بوفاة آخر مدع عام بين مدعي محاكمات الحلفاء لقادة نظام هتلر النازي في مدينة نورمبرغ الألمانية، المحامي الأمريكي بن فيرينك.

وقالت القناة التلفزيونية أن فيرينك كان آخر المدعين الأحياء الذين شاركوا في محاكمات نورمبرغ التي تم فيها محاكمة كبار مجرمي الحرب النازيين.

وأضافت أنه توفي عن عمر ناهز 103 أعوام وأثناء المحاكمة أدان 22 قائدا من قادة كتائب الموت النازية.

المصدر: نوفوستي