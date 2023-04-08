مستشار سابق للبنتاغون: أوكرانيا كدولة قد تختفي مع نهاية 2023

رجح المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، اختفاء أوكرانيا كدولة حتى نهاية العام بسبب الوضع الصعب الذي تعانيه.

وقال ماكغريغور: "لست متأكدا من أن أوكرانيا ستكون موجودة بحلول نهاية عام 2023 كدولة. الوضع هناك مروع، والخسائر مروعة".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الغربية تضلل الجمهور باستمرار وتخفي الوضع الحقيقي في أوكرانيا.

وأضاف ساخرا: "كل شيء سينتهي عندما سنتصل بكييف دون أن يرد علينا أحد".

المصدر: نوفوستي