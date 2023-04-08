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"نيويورك بوست": واشنطن ترسل غواصة نووية إلى الشرق الأوسط بسبب التوتر مع إيران

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Globallookpress
صورة أرشيفية
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أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن البحرية الأمريكية أرسلت غواصة نووية إلى مياه الشرق الأوسط، في ظل التوتر الحاصل مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه في الأسطول الخامس الأمريكي: "أرسلت البحرية الأمريكية غواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط".

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وأشار المصدر إلى أن الغواصة عبرت قناة السويس أمس الجمعة وهدفها ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، على خلفية التوتر الحاصل مع إيران.

المصدر: نوفوستي

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