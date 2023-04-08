"نيويورك بوست": واشنطن ترسل غواصة نووية إلى الشرق الأوسط بسبب التوتر مع إيران

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن البحرية الأمريكية أرسلت غواصة نووية إلى مياه الشرق الأوسط، في ظل التوتر الحاصل مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه في الأسطول الخامس الأمريكي: "أرسلت البحرية الأمريكية غواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ "توماهوك" إلى الشرق الأوسط".

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وأشار المصدر إلى أن الغواصة عبرت قناة السويس أمس الجمعة وهدفها ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، على خلفية التوتر الحاصل مع إيران.

المصدر: نوفوستي