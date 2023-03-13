البيت الأبيض: أستراليا ستشتري 5 غواصات أمريكية بمحركات نووية

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن أستراليا ستشتري ثلاث غواصات أمريكية بمحركات نووية من طراز "فرجينيا".

وكشف سوليفان للصحفيين في الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" أنه من المفترض تسليم الغواصات اعتبارا من العام 2030، في إطار الشراكة الأمنية الثلاثية الجديدة "أوكوس" بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.

وأفادت قناة "سي أن أن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، في وقت سابق، بأن الحكومة الأسترالية السابقة أثارت غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العام الماضي بإلغاء عقد لأسطول فرنسي الصنع من الغواصات التي تعمل بالطاقة التقليدية بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (66 مليار دولار) واختارت بدلا من ذلك النسخ التي تعمل بالطاقة النووية في صفقة تم التوصل إليها سرا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات