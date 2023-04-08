موسكو تودع المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي إلى مثواه الأخير

جرى اليوم السبت دفن المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي في مقبرة ترويكوروفسكي في موسكو.

تم إنزال التابوت مع جثمان المراسل العسكري في القبر على أنغام النشيد الوطني الروسي، وقدم له حرس الشرف تحية الوداع.

بينما كانت فرقة موسيقية عسكرية، ترافق موكب الجنازة.

وحضر مراسم الوداع والجنازة، رفاق الفقيد في السلاح والعديد من المواطنين، وكان بينهم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي ليونيد سلوتسكي وصديق المراسل العسكري، مغني الراب أكيم أباتشيف وغيرهم.

يوم الأحد الماضي وقع انفجار في مقهى "ستريت بار" بوسط مدينة بطرسبورغ، مما أسفر عن مقتل شخص تبين أنه المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي وكذلك عن إصابة العشرات بجروح.

ويشار إلى أنه تم إحضار العبوة الناسفة ضمن تمثال صغير قامت بتسليمه لتتارسكي كهدية فتاة تدعى داريا تريبوفا.

وفي اليوم التالي، تمكن رجال الأمن من اعتقال المشتبه بها التي اعترفت بأنها جلبت التمثال الصغير الملغوم إلى مكان الحادث.

المصدر: نوفوستي