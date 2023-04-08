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لابيد: مسؤولية بن غفير عن المسجد الأقصى أدت إلى كارثة

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لابيد: مسؤولية بن غفير عن المسجد الأقصى أدت إلى كارثة
Globallookpress
يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق
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قال يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن من عهد بمسؤولية المسجد الأقصى لإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، كان يعلم أن ذلك سيؤدي إلى كارثة.

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ونقل موقع "واينت" العبري، مساء الجمعة، عن لابيد قوله إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، كان على علم بوقوع كارثة حينما قام بتعيين بن غفير وزيرا للأمن القومي.

وشدد لابيد الذي شعل سابقا منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "هناك أشخاصا غير مسؤولين يجلسون في مجلس الوزراء".

تصريحات لابيد جاءت عقب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى، قبل يومين، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد، واعتدت على المصلين، وحاولت طردهم بقوة السلاح.

المصدر: واينت 

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