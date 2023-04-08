 واشنطن ستعين مستشارا للديمقراطية والإدارة الحكومية في مولدوفا

أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن وظيفة شاغرة لمستشار أول في الديمقراطية والإدارة الحكومية في مولدوفا براتب يصل إلى 152 ألف دولار في السنة.

ووفقا للوثيقة التي حصلت عليها RT، يتوجب على المستشار المذكور "مراقبة الأحداث الرئيسية في مجال السياسة والإصلاح" لضمان أن البرامج التي طورتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تركز على احتياجات وتحديات وآفاق محددة.

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وسيتوجب على المستشار تطوير الاتصالات الشخصية بين المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والأشخاص المعنيين في جهاز الدولة في مولدوفا، وكذلك "إبلاغ الأطراف المعنية في حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك قيادة السفارة والبعثة الدبلوماسية".

وقالت الوثيقة: "سيتوجب على المستشار عقد اجتماعات منتظمة مع الأطرىاف المعنية في السفارة، والجهات المانحة الأخرى، والشركاء من جهاز الدولة، ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، لتبادل المعلومات وتنسيق أنشطة البرنامج".

وشددت الوثيقة، على أن المتقدم للحصول على هذه الوظيفة، يجب أن يحمل الجنسية الأمريكية أو لديه تصريح إقامة دائمة في الولايات المتحدة. وأشارت الوثيقة إلى أن المتقدم سيتعامل مع معلومات تحمل طابع السرية.

مدة العقد سنة واحدة، تبدأ من 1 مايو 2023 قابلة للتجديد حتى أربع مرات.

من جانبه، أشار الباحث السياسي أنطون أورلوف، في حديث مع RT، إلى أن الولايات المتحدة ترسل مستشارين لتعزيز الدعاية المؤيدة للغرب والمشاعر المعادية لروسيا في مولدوفا.

المصدر: RT