رئيسة مولدوفا تبحث مع زيلينسكي التعاون الثنائي وتحديث البنية التحتية

قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إنها التقت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في كييف وبحثت معه التعاون في مجال أمن الطاقة، وكذلك تحديث البنية التحتية.

وقالت ساندو في صفحتها على "فيسبوك": "خلال اللقاء في كييف، مع فلاديمير زيلينسكي، أعربت عن تضامننا مع الشعب الأوكراني. بحثت معه ... عددا من المسائل في إطار جدول الأعمال الثنائي، بما في ذلك تعاوننا في مشاريع تحديث وتوسيع البنية التحتية، وتعزيز أمن الطاقة".

ووفقا لها، اتفقت مع زيلينسكي على تنسيق الجهود في عملية إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مولدوفا مايا ساندو وقعت في مارس العام الماضي على طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأكدت على ضرورة تسريع عملية التكامل الأوروبي.

وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي عقدت في بروكسل في 23 يونيو على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد.

واشترطت المفوضية الأوروبية على مولدوفا 9 شروط يتعين عليها الوفاء بها من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي