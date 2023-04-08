بلينكن يستبعد المفاوضات ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الآن

استبعد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إمكانية المفاوضات ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الآن، استمرارا لنهج التأجيج ودفع نظام كييف لمواصلة القتال "حتى آخر أوكراني".

وقال بلينكن ردا على سؤال حول إمكانية إجراء مفاوضات سلام بين موسكو وكييف: "يتعين على روسيا أن تصل إلى النقطة التي تكون فيها مستعدة للدخول في مفاوضات بناءة".

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وأشار إلى أن الهدف "يجب أن يكون سلاما عادلا ودائما".

وأضاف: "بالنسبة للبعض، قد تكون فكرة وقف إطلاق النار مغرية، وأنا أفهم ذلك، ولكن إذا كان هذا مصادقة فعلية على استيلاء روسيا على أراضي أوكرانيا، فلن يكون ذلك سلاما عادلا ودائما. ويمكن لروسيا أن تعيد تجميع قواتها والهجوم مرة أخرى بعد فترة".

المصدر: تاس