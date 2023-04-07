ضابط مخابرات أمريكي ينصح المرتزقة الغربيين بمغادرة أوكرانيا قبل فوات الأوان

نصح ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، المرتزقة الغربيين بمغادرة أوكرانيا قبل فوات الأوان. مؤكدا أن قوات كييف تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشار ريتر إلى أن أوضاع المرتزقة الغربيين في أوكرانيا آخذة في التدهور.

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وحذر من أن نظام كييف لن يكون قادرا على الانتصار في النزاع مع روسيا.

وأضاف: "عودوا إلى منازلكم. وإلا سوف تموتون. أنا أتحدث مباشرة. سيموت العديد من مواطنينا والأجانب".

كما أكد تكبد قوات كييف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم عن وصول خسائر الجيش الأوكراني خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى أكثر من 350 جنديا ومرتزقا على جميع جبهات القتال.

المصدر: RT