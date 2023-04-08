السفيرة الأوكرانية لدى بلغاريا تتسبب بفضيحة بعد نشر مشاهد لها برداء النوم (صور)

أفادت صحيفة "سترانا" بأن سفارة أوكرانيا في بلغاريا نشرت على مواقع التواصل الاجتماعية رسالة مصورة من السفيرة، أوليسيا إيلاشوك، وهي بملابس النوم، وبعد ذلك حذفت الفيديو.

ويظهر في الفيديو الذي تم حذفه، تسجيل إيلاشوك للرسالة المصورة في رداء النوم، وبعدها تم استبداله بفيديو ثان ظهرت فيه بسترة رسمية.

وعين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إيلاشوك في منصب السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى بلغاريا في ديسمبر من العام الماضي.

وأفادت وسائل الإعلام بأن السفيرة الأوكرانية أشارت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها تعمل أخصائية نفسية ومستشارة متخصصة بعلم الجنس، وذلك طراز المسؤولين الغربيين في الآونة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي