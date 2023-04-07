"تويتر" يلغي حجب صفحات حكومية روسية

عاد موقع "تويتر" إلى إظهار حسابات الكرملين ووزارتي الخارجية والدفاع ووزارات روسية أخرى، وكذلك السفارات الروسية في الخارج، خلال عمليات البحث بعد أن حجبها في وقت سابق.

وربطت صحيفة "ديلي تلغراف" رفع القيود عن حسابات الدوائر الحكومية الروسية باستحواذ إيلون ماسك على الشركة.

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ولم تعلق شركة "تويتر" ورئيسها، إيلون ماسك، حتى الآن.

ولاحظ مستخدمو "تويتر" في وقت سابق أن كلمات مثل "RT"، و"سبوتنيك"، عادت إلى الظهور في محرك البحث التابع لموقع "تويتر"، بعد أن كانت محجوبة في السابق.

وأعلن موقع "تويتر" في أبريل 2022 أنه لن يعرض بعد الآن على المستخدمين منشورات حسابات تابعة لسلطات الدول التي تقيد الوصول إلى "الإنترنت المفتوح".

وأشار ممثل الشركة إلى أن هذا الإجراء سيؤثر في المقام الأول على الحكومة الروسية وأكثر من 300 حساب مرتبطة بها.

المصدر: تاس