سيناتور روسي يتوقع شن قوات كييف هجومها المضاد بين مايو وأكتوبر

رجح رئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، أن تكثف قوات كييف عملياتها الهجومية خلال الفترة بين مايو وأكتوبر المقبل، في إطار هجومها المضاد على الجيش الروسي.

وأشار السيناتور في منشور على "تلغرام" إلى أن ترقب القوات الأوكرانية مرتبط باستحالة استخدام المعدات الغربية في ظروف الطقس غير المواتية الحالية.

وأضاف أن "هذا يدل على أن الأوكرانيين سيسعون لتكثيف الهجوم خلال الفترة بين مايو وأكتوبر، عندما ستكون هناك فاعلية لمعداتهم".

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وقال: "نحن على استعداد لأي تحديات من قبل الخصم، ولا يمكن ترهيبنا أو إجبارنا على سلام غير ملائم لروسيا بشروط أوكرانيا، وهذا ما يأمل به رعاتها الغربيون".

وأضاف أن "العدو سيهزم ونحن سننتصر وسنملي شروط السلام من أجل أمن وسعادة مواطنينا وهذه واحدة من المهام الرئيسية الماثلة أمام عسكريينا حاليا".

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني قد يبدأ خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: نوفوستي