وسائل إعلام إسرائيلية تكشف هوية منفذ عملية تل أبيب (صورة)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة عن هوية منفذ عملية تل أبيب التي قتل فيها شخص وأصيب 5 آخرون.

وقال موقع "روتر نت" العبري إن منفذ العملية من السكان العرب داخل إسرائيل من سكان بلدة كفر قاسم (45 عاما)، ويدعى يوسف أبو جبار.

وأفاد بأن المنفذ يحمل بطاقة هوية زرقاء ويعمل في تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية حيدت منفذ العملية.

وأعلن مسعفون في "نجمة داود الحمراء" أن القتيل سائح إيطالي يبلغ من العمر 30 عاما.

ההרוג בפיגוע בתל אביב הוא תייר שהגיע לביקור בישראל@ndvori — החדשות - N12 (@N12News) April 7, 2023

وأضافت أن 5 أشخاص دهستهم سيارة تمت إحالتهم إلى مستشفى إيخيلوف وولفسون، مشيرة إلى أن جميع المصابين سياح.

عملية الدهس التي حدثت في تل ابيب قبل لحظات و التي راح ضحيتها 8 مستوطنين



هناك ايضا عملية اطلاق نار جارية في تل ابيب pic.twitter.com/BGTnndDgt7 — Algerian Aviation spotter 🇩🇿 (@AlgerianAircra1) April 7, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية