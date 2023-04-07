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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف هوية منفذ عملية تل أبيب (صورة)

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وسائل إعلام إسرائيلية تكشف هوية منفذ عملية تل أبيب (صورة)
RT
عملية تل أبيب
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نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة عن هوية منفذ عملية تل أبيب التي قتل فيها شخص وأصيب 5 آخرون.

وقال موقع "روتر نت" العبري إن منفذ العملية من السكان العرب داخل إسرائيل من سكان بلدة كفر قاسم (45 عاما)، ويدعى يوسف أبو جبار.

وأفاد بأن المنفذ يحمل بطاقة هوية زرقاء ويعمل في تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية حيدت منفذ العملية.

وأعلن مسعفون في "نجمة داود الحمراء" أن القتيل سائح إيطالي يبلغ من العمر 30 عاما.

وأضافت أن 5 أشخاص دهستهم سيارة تمت إحالتهم إلى مستشفى إيخيلوف وولفسون، مشيرة إلى أن جميع المصابين سياح.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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