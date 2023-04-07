نائبة أمريكية تدعو إدارة بايدن لتزويد كييف بالمقاتلات

دعت عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ميكي شيريل، إدارة الرئيس جو بايدن لبحث تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة حديثة.

وقالت: "أعتقد أننا يجب أن ندرس هذه المسألة ونتأكد من أننا نعمل كل ما في وسعنا من أجل دعمهم (الأوكرانيين)".

وأضافت أن واشنطن تدرس باهتمام ما تحتاجه أوكرانيا في فترة معينة من الزمن لمواجهة روسيا في ميدان القتال بأكبر قدر ممكن من الفاعلية، والتمويل الضروري لذلك والذي يجب أن يخصصه الكونغرس.

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وتابعت: "موقفي إيجابي بلا شك إزاء إرسال المقاتلات لأوكرانيا، بناء على البيانات المتوفرة والتصورات بشأن ما هي أفضل الخطوات التالية".

واعترفت بأن هذه العملية ستستغرق وقتا طويلا، نظرا لضرورة تدريب الطيارين الأوكرانيين.

يذكر أن أوكرانيا كانت قد طالبت الدول الغربية بتزويدها بالمقاتلات، لكن واشنطن أكدت أنها لا تخطط لتوريد الطائرات الحربية لكييف في الوقت الحالي.

المصدر: نوفوستي