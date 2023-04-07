أردوغان: تركيا تسعى لإنهاء النزاع في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التأكيد على أن أنقرة تبذل جهودها وتواصل مشاوراتها لإنهاء النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وقال أردوغان اليوم الجمعة خلال مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان في أنقرة: "من خلال اتباع سياسة متوازنة ومدروسة، تمكنا من منع انتشار الحرب في أوكرانيا وانتقال شرارتها إلى بلادنا. وبفضل الخطوات الإضافية التي اتخذناها، تمكنا من إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح. ونواصل المفاوضات لوقف إراقة الدماء، وحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا".

المصدر: تاس