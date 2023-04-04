تشاووش أوغلو: قدرة أردوغان على التواصل مع بوتين وزيلينسكي تثير حسد الجميع

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن الأطراف الأخرى "تحسد" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقدرته على التواصل مع الرئيسين الروسي والأوكراني على حد سواء.

وقال تشاووش أوغلو للصحفيين في بروكسل، يوم الثلاثاء: "اليوم يثمن الجميع موقف تركيا غير المتحيز، والجميع يحسدون رئيسنا الذي يتواصل مع طرفي النزاع".

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وتابع: "نرى ما يقولون لنا، إن الكل سينتهي في المزبلة وإننا سندخل في الحرب وسننتقل إلى سياسة منحازة، ولكن لا توجد لدينا مثل هذه النوايا ونحن لن نسمح بفشل تلك الجهود وانجرار تركيا إلى الحرب".

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن صفقة الحبوب تم عقدها في إسطنبول بالذات، مضيفا أن "وساطة تركيا أصبحت علامة تجارية".

يذكر أن تركيا تقدمت بمبادرة استضافة مفاوضات السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، لكن كييف رفضت التفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسها، فيما أشارت موسكو إلى أن المفاوضات مستحيلة في ظل مواقف كييف الراهنة.

المصدر: نوفوستي