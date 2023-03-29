أردوغان: لن نسمح للغرب بجرّنا إلى الحرب ضد روسيا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى الحرب ضد روسيا، وأن "هذا الموقف يتوسط شعاراته الانتخابية".

وقال أردوغان في حديث لقناة Ahaber: "لولا جهودنا على مدار العامين الماضيين، لكان "النادي الغربي" قد جرّ تركيا إلى حرب ضد روسيا. وطالما نحن في السلط لن نسمح بذلك".

وأضاف: "نعتزم بذل كافة الجهود للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، على أن تتكلل مساعينا بالنجاح في نهاية المطاف".

المصدر: نوفوستي