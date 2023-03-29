 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام رسمية: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق

أردوغان: لن نسمح للغرب بجرّنا إلى الحرب ضد روسيا

أخبار العالم

أردوغان: لن نسمح للغرب بجرّنا إلى الحرب ضد روسيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v11w

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى الحرب ضد روسيا، وأن "هذا الموقف يتوسط شعاراته الانتخابية".

وقال أردوغان في حديث لقناة Ahaber: "لولا جهودنا على مدار العامين الماضيين، لكان "النادي الغربي" قد جرّ تركيا إلى حرب ضد روسيا. وطالما نحن في السلط لن نسمح بذلك".

وأضاف: "نعتزم بذل كافة الجهود للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، على أن تتكلل مساعينا بالنجاح في نهاية المطاف".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا