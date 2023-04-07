أكد المستشار السابق للرئاسة الأوكرانية أليكسي أريستوفيتش، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، لم يستطع تخليص البلاد من الفساد، ولذا يجب أن يحكم شخص آخر لإنجاز هذه المهمة.

وسألت الصحفية، يوليا لاتينينا، أريستوفيتش عما إذا كان بإمكان وارسو إنقاذ أوكرانيا من المسؤولين الفاسدين إذا أصبحت بولندا وأوكرانيا دولة واحدة.

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وقال: "أوكرانيا بحاجة إلى شيء واحد فقط. بحاجة لأن يأتي إلى السلطة شخص لا يسرق لا هو نفسه ولا يسمح للآخرين بذلك. ولسوء الحظ، لم نكن محظوظين حتى الآن".

وعندما سئل لماذا لا يمكن أن يكون زيلينسكي قائدا، اعتبر أريستوفيتش أن الرئيس الحالي لم يكن قادرا على التعامل مع الفساد، على الرغم من أن النزاع يمكن أن يكون سببا وجيها لتطبيق "إجراءات استثنائية" لحل هذه المشكلة.

وأضاف: "لكن، كما نرى، لم يحدث هذا حتى النهاية".

المصدر: نوفوستي