أكد الخبير التشيكي، بيتر كروغمان، أنه لن يتبقى من أوكرانيا سوى جزئها الغربي، إن لم يغير فريق الرئيس فلاديمير زيلينسكي، سياسته الاجتماعية في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة كييف.

وقال كروغمان في مقابلة مع صحيفة iDNES: "أوكرانيا، للأسف، لا تستطيع التعامل مع السياسة الإقليمية. برامج المساعدة المدعومة الموحدة تؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة، لأنه من الأسهل استخدامها في الغرب الآمن. لذلك ينتقل الناس إلى هناك، ويتفرغ الشرق من السكان".

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وأشار إلى أن الخطأ نفسه كان أحد أسباب خسارة السياسيين الأوكرانيين 5 مناطق، مؤكدا أن كييف لا تفهم ما هي السياسة الاجتماعية.

واعتبر أنه يجب دعم أصحاب المشاريع الفردية الذين يحافظون على الحياة في البلدات والتجمعات السكانية.

ونوه إلى أن جزءا صغيرا من الـ60 مليار التي تذهب إلى ميزانية أوكرانيا من الولايات المتحدة وأوروبا ستكون كافية لذلك.

المصدر: نوفوستي