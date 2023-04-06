"نظام بالغ الوحشية".. بوتين يروي قصة قيام قوات كييف بتصفية مجموعة من جنودها المستسلمين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الأوكرانية في أحد المواقع على خط التماس قضت على 14 من جنودها الذين استسلموا، مضيفا أن جنودا روس أصيبوا أيضا في الحادث.

وقال بوتين خلال لقاء مع القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين في موسكو اليوم الخميس: "أمس أبلغوني بأنه في إحدى نقاط خط التماس، استسلم 14 فردا من جنود الجيش الأوكراني.. وقع ذلك في وقت متأخر، لذلك قرر عدد من الجنود الروس البقاء معهم في الموقع، ليس من أجل الحراسة، لكن بهدف إجلائهم صباحا من منطقة القتال".

وتابع بوتين: "العدو أطلق 300 قذيفة في موقع واحد، وقتل جميع جنوده (المستسلمين)"، وأضاف: "للأسف أصيب شبابنا أيضا بأذى".

وشدد بوتين على أنه "لسوء الحظ، نحن نواجه نظاما وحشيا للغاية، لا يعامل بقساوة بالغة مواطنينا فحسب، بل وأبناءه هو نفسه أيضا"، مضيفا أن "الجيش الأوكراني لا يرحم عناصره، ويتصرف بدرجة عالية جدا من الاستهتار والقساوة".

واستدرك قائلا: "لذلك، تكمن مهمتنا في إبعادهم إلى مسافة تمنعهم من إلحاق الضرر بنا".

المصدر: "تاس"