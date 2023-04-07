الجيش الصيني يخطط لإطلاق 13 ألف قمر اصطناعي لمنافسة "ستارلينك"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الجيش الصيني يخطط لإطلاق 13 ألف قمر اصطناعي صغير لمنافسة شبكة "ستارلينك" للإنترنت التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وقالت الصحيفة "يدعو باحثون عسكريون صينيون إلى النشر السريع لشبكة أقمار صناعية وطنية للتنافس مع شبكة ستارلينك التابعة لشركة SpaceX، بسبب مخاوف من أن تشكل أقمار إيلون ماسك الخاصة بالإنترنت تهديدا كبيرا للأمن القومي لبكين، بعد استخدامها في أوكرانيا".

ووفقا لأوراق بحثية صينية حديثة وأشخاص مطلعين على البرنامج فإن الخطط جارية لنشر مجموعة تضم نحو 13000 من الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض، بينما يتابع علماء الجيش البحث حول كيفية قمع أو حتى إتلاف أقمار "ستارلينك" في أوقات الحرب.

وتأتي الخطوات الصينية وسط سباق فضاء متسارع بين بكين وواشنطن، حيث يستثمر البلدان بكثافة في التكنولوجيا الدفاعية المتطورة ومهام الاستكشاف.

ولم ترد "سبيس" أكس والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات التعليق من قبل الصحيفة.

ولدى SpaceX أكثر من 3000 قمر صناعي قيد التشغيل حاليا، مع خطط لنشر حوالي 42000 قمر اصطناعي.

وحاليا يدور أكثر من 2000 قمر صناعي صغير حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكان المناطق الواقعة أسفلها.

وللتمكن من الاتصال بهذه الأقمار الصناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية