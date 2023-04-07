موسكو: كييف تعرقل بكافة السبل إعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا لا تعوّل على تنفيذ مبادرة وكالة الطاقة الذرية لإعلان منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه في ظل موقف كييف.

وقال أوليانوف: "موقف كييف السلبي يؤكد أنها غير مستعدة للكف عن قصف المحطة، وهذا ما يعيق تنفيذ مبادرة الطاقة الذرية للشهر الثامن".

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وأضاف: "بقيت روسيا في حوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على السلامة النووية في المحطة منذ سبتمبر من العام الماضي. ولطالما كانت جميع آرائنا إزاء هذه المسألة مطروحة على طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أنه خلال زيارة رئيس الوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى كالينينغراد يوم الأربعاء الماضي، أتيحت للجانب الروسي الفرصة للتعبير عن موقفه من عدد من الأفكار الجديدة، "التي يحاول غروسي إغناء مبادرته بها من أجل تحقيق مزيد من التقدم".

المصدر: نوفوستي