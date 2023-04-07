كمبوديا ترحل 19 يابانيا يشتبه بتورطهم في جرائم عبر الإنترنت

تعتزم كمبوديا ترحيل 19 يابانيا إلى بلادهم، بعد اعتقالهم في يناير الماضي للاشتباه بضلوعهم في عمليات احتيال منظمة عبر الهاتف.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الهجرة في البلاد أن السفارة اليابانية في كمبوديا تجري ترتيبات إعادتهم، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (إن.إتش.كيه) بأن شرطة طوكيو حصلت على مذكرات اعتقال بحق تسعة عشر يابانيا، للاشتباه في قيامهم بعمليات احتيال هاتفية من كمبوديا تستهدف أشخاصا في اليابان.

وقالت (إن.إتش.كيه) إن السلطات الكمبودية التي فتشت غرف الفنادق الخاصة بالمشتبه بهم "اكتشفت قائمة بأسماء مواطنين يابانيين يعتقد أنهم كانوا مستهدفين في مخطط احتيال".

جرى احتجاز اليابانيين التسعة عشرة في مدينة سيهانوكفيل جنوبي البلاد، في 24 من ينايرالماضي، وأرسلوا إلى العاصمة بنوم بنه، حيث ظلوا قيد الاحتجاز بعد التحقيق معهم من قبل وزارة الداخلية.

وقالت الشرطة في سيهانوكفيل في حينه إنها فتحت القضية بعد أن تم إبلاغها عبر خط ساخن لمكافحة الجريمة أن نحو عشرين يابانيا محتجزون هناك للاشتباه في أنهم كانوا يمارسون الابتزاز من أجل الحصول على نقود.

المصدر: "أ ب"