وزير الدفاع السلوفاكي: "ميغ-29" قادرة على الطيران فوق أوكرانيا لكن لا أدري إن كانت تستطيع القتال

ألقى وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد باللوم على الفنيين الروس في خلل مقاتلات "ميغ-29" التي يمد بها أوكرانيا.

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ونقلت Euractiv عن الوزير قوله إنه "حتى عام 2022، كان الفنيون الروس موجودين في قاعدة سلايش الجوية، وتم العثور على خلل في الطائرات فقط في أجزاء المحرك التي كان الروس وحدهم يستطيعون الوصول إليها".

وتابع الوزير أن بإمكان هذه الطائرات الطيران، إلا أن هذا لا يعني أنها قادرة أيضا على القتال، وقد جاء الأوكرانيون إلى سلوفاكيا قبل أسبوع من مغادرة الطائرات وجلبوا قطع غيار وفتشوا الطائرات. وقد حاولت السلطات إثبات ذنب الفنيين الروس بلا نتيجة، وفشلت سلوفاكيا في إثبات ذنب الروس في ذلك.

وكانت سلوفاكيا قد نقلت بالفعل إلى أوكرانيا 4 طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" من أصل 13 طائرة وعدت بها أوكرانيا.

المصدر: RT