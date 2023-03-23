سلوفاكيا تسلّم كييف أربع مقاتلات "ميغ 29"

أفادت وكالة CTK نقلا عن وزارة الدفاع السلوفاكية بتسليم أوكرانيا 4 مقاتلات "ميغ 29" من 13 مقاتلة، تعهدت بها سلوفاكيا لقوات كييف.

وأبلغ القائم بأعمال رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيجر يوم الأربعاء أن المتخصصين التقنيين من أوكرانيا موجودون حاليا في بلاده. وهم يقومون باستلام طائرات ميج 29، التي ستقدمها براتيسلافا إلى كييف مجانا.

سحبت سلوفاكيا سربا من طراز ميج 29 من قواتها الجوية في أغسطس 2022. وستحصل الجمهورية على تعويض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن الطائرات. المبلغ الإجمالي، وفقا لوسائل الإعلام السلوفاكية، يبلغ حوالي 1 مليار دولار.

المصدر: تاس