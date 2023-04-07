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إسرائيل.. أوامر باستدعاء الاحتياط خاصة في سلاح الجو

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إسرائيل.. أوامر باستدعاء الاحتياط خاصة في سلاح الجو
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أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، باستدعاء الاحتياط خاصة في سلاح الجو. وذلك بعد يوم من إطلاق صواريخ من لبنان أدت إلى إصابة عدد من المستوطنين، وتضرر أبنية وطرقات.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هليفي، أجرى تقييما للوضع، وأمر باستدعاء جنود الاحتياط مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية.

وحسب صحيفة "معاريف" فإنه تم خلال الاجتماع إطلاعه على عملية إطلاق نار قرب حاجز الحمرا في الأغوار، والتي أدت إلى مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة. 

وعلى الأثر، وجه رئيس الأركان بتعزيز الجهود الدفاعية في منطقة القيادة المركزية إلى جانب توقيف منفذي الهجوم. كما أمر بتعبئة الاحتياطيات مع التركيز على الدفاع الجوي والتشكيلات الهجومية للقوات الجوية.

المصدر: RT

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