غانتس: حزب الله وحماس سيدفعان الثمن

علق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس على الأحداث الأمنية في اليوم الماضي، قائلا: "حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".

وأشار غانتس إلى أنه "كان من المفترض أن تكون فترة رمضان فترة صلاة وعطلة، لكن هناك متطرفين يستغلون حرية العبادة لأغراض إرهابية"، مؤكدا أن "جيش الدفاع قوي وإسرائيل قوية.. حماس وحزب الله سيدفعان الثمن".

ח"כ בני גנץ בתגובה לאירועים הביטחוניים ביממה האחרונה: "תקופת הרמדאן הייתה אמורה להיות של תפילה וחג, יש קיצוניים שמנצלים את חופש הפולחן לצורכי טרור. צה"ל חזק וישראל חזקה. חמאס וחיזבאללה ישלמו את המחיר"@Nov_reuvenypic.twitter.com/DlZtYQOmlh — כאן חדשות (@kann_news) April 7, 2023

وكان غانتس حمل في تصريح سابق الدولة اللبنانية مسؤولية إطلاق صواريخ من أراضيها، وقال: "المسؤولون عن إطلاق الصواريخ في الشمال ليسوا فقط حماس وحزب الله، بل دولة لبنان، وهي التي ستتحمل تبعات الأعمال الإرهابية من أراضيها وكذلك حماس من قطاع غزة. أقول هنا بشكل مؤكد - نحن نعرف كيف نرد على الإرهاب من لبنان، ومن غزة".

المصدر: إذاعة الجيش الإسرائيلي