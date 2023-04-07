 
مباشر

وسائل الإعلام: الولايات المتحدة اختارت "زيلينسكي جديدا" لتركيا

أخبار العالم

وسائل الإعلام: الولايات المتحدة اختارت
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v2y3

تسعى الولايات المتحدة إلى دق إسفين بين روسيا وتركيا من خلال الترويج للمعارضة التركية في الانتخابات وخلق "زيلينسكي جديد" منها، حسب موقع Haber7 التركي.

ونقل الموقع عن العقيد المتقاعد إيراي غوشلور قوله إن الولايات المتحدة تتطلع من خلال استخدام ما يسمى "تحالف المعارضة السباعي"، لإحداث صدام بين مصالح موسكو وأنقرة في عدة مناطق في وقت واحد، أي في ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وفي سوريا والبحر الأسود وآسيا الوسطى.

إقرأ المزيد
إعلام تركي: واشنطن تسعى بمساعدة المعارضة في تركيا إلى خلق توترات بين أنقرة وموسكو
إعلام تركي: واشنطن تسعى بمساعدة المعارضة في تركيا إلى خلق توترات بين أنقرة وموسكو

وقال غوشلور في تصريحات صحفية: "يمكن للولايات المتحدة أن تلجأ إلى أي وسيلة للوصول إلى ذلك، وهناك احتمال وقوع استفزازات. وفي الفترة المقبلة، تخصص الولايات المتحدة لتركيا دور أوكرانيا وزيلينسكي من خلال التحالف المعارض في البلاد. وللأسف، يأخذ التحالف من جانبه أيضا، التزامات في هذا الصدد".

وأشار Haber7 إلى أن كمال كيليجدار أوغلو، المرشح لرئاسة تركيا عن تحالف الأحزاب المعارضة، قد تحدث خلال زيارته للولايات المتحدة مؤخرا عن دعم أوكرانيا وأصر على ضرورة وقوف تركيا إلى جانب كييف.

وعقد كيليجدار أوغلو لقاء مع جيفري فليك، السفير الأمريكي في أنقرة، بمبادرة من الأخير، ما تسبب في رد فعل حاد من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، ورفض الرئيس رجب طيب أردوغان التواصل شخصيا مع السفير الأمريكي.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الطاقة والأزمة الأوكرانية وصفقة الحبوب.. أبرز تصريحات وزيري الخارجية الروسي والتركي في أنقرة