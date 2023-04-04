إعلام تركي: واشنطن تسعى بمساعدة المعارضة في تركيا إلى خلق توترات بين أنقرة وموسكو

أفادت صحيفة "Aydınlık" بأن الولايات المتحدة مهتمة بانتصار المعارضة في تركيا حتى تتمكن من توتير العلاقة بين أنقرة وموسكو في جميع المناطق التي لها نفوذ ومصالح فيها.

وتقول الصحيفة، إن الولايات المتحدة، لا تستطيع تحقيق ما تريده في أوكرانيا والشرق الأوسط، لذلك فهي تبحث عن طرق جديدة لتحقيق أهدافها، إذ يقدم تحالف أحزاب المعارضة التركية الستة في هذا السياق لواشنطن فرصة لإثارة مواجهة بين تركيا وروسيا في سوريا والبحر الأسود وآسيا الوسطى.

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وتستذكر الصحيفة تصريحات قادة المعارضة بشأن الصراع في أوكرانيا. وبالتالي فإنه يعطي مفهوما بأنه إذا وصلت المعارضة إلى السلطة، فيمكنها اتخاذ موقف معاد لروسيا، على الرغم من عدم وجود دليل على أن لديهم اتفاقيات واضحة مع الولايات المتحدة في هذا الشأن حتى الآن.

بدوره أشار العقيد المتقاعد بالجيش التركي إراي غوجلور، في مقابلة مع أيدينليك "Aydınlık"، إلى أن "الولايات المتحدة تميل لاستخدام المعارضة كقوة ضغط لتوتير مصالح أنقرة وموسكو في المنطقة، وفي حال انتصار المعارضة وتنفيذ مثل هذه الخطة الأمريكية في سوريا على سبيل المثال، قد يتصاعد الوضع إلى صراع".

وهناك أيضا خطر تصاعد التوترات في البحر الأسود بسبب خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لزيادة وجودهما هناك، وهو ما تعرقله شروط اتفاقية مونترو. وفي هذا الصدد، يعتقد غوجلوير، الخبير العسكري، أن تركيا ستواجه موجة من الاستفزازات والفخاخ الخطيرة التي يمكن أن تثير صراعات جديدة وتؤدي إلى تدهور العلاقات مع روسيا.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو.

وسيكون السباق الرئيسي للرئاسة بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وكمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي تم ترشيحه كمرشح واحد من قبل تحالف الشعب المعارض المكون من ستة أحزاب.

المصدر: تاس