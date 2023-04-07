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بكين: نحن على تواصل مع كل أطراف الأزمة الأوكرانية

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بكين: نحن على تواصل مع كل أطراف الأزمة الأوكرانية
Legion-Media
المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم الجمعة، أن بكين تبقى على تواصل مع كل أطراف الأزمة الأوكرانية، بما فيها أوكرانيا.

وقالت نينغ، تعليقا على محادثة هاتفية محتملة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: "فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية، تحافظ الصين على الحوار مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك أوكرانيا، حيث تقف الصين دائما إلى جانب السلام، ومستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للإسهام في السلام".

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وفي وقت سابق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الرئيس الصيني أخبرها بأنه سوف يتصل بزيلينسكي حينما يكون الوقت والظروف مناسبين.

وأكد شي أمس الخميس، عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بكين، أن الصين مستعدة مع فرنسا لدعوة المجتمع الدولي لاستئناف محادثات السلام بين طرفي الأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.

ونشرت الخارجية الصينية، في فبراير الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.

 المصدر: وكالات

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