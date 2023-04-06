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رئيسة المفوضية الأوروبية: شي جين بينغ سيتحدث إلى زيلينسكي عندما تسمح الظروف والوقت

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رئيسة المفوضية الأوروبية: شي جين بينغ سيتحدث إلى زيلينسكي عندما تسمح الظروف والوقت
Globallookpress Nik OikoKeystone Press Agency
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (صورة أرشيفية)
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صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أخبرها بأنه سوف يتصل بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حينما يكون الوقت والظروف مناسبين.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة فون دير لاين إلى الصين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب المحادثات في بكين، حيث تابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "كان من المثير للاهتمام أن نستمع إلى تأكيد شي جين بينغ لرغبته في التحدث مع الرئيس زيلينسكي عندما تكون الظروف والوقت مناسبين".

المصدر: تاس

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