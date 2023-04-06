رئيسة المفوضية الأوروبية: شي جين بينغ سيتحدث إلى زيلينسكي عندما تسمح الظروف والوقت

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ أخبرها بأنه سوف يتصل بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حينما يكون الوقت والظروف مناسبين.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارة فون دير لاين إلى الصين برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب المحادثات في بكين، حيث تابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "كان من المثير للاهتمام أن نستمع إلى تأكيد شي جين بينغ لرغبته في التحدث مع الرئيس زيلينسكي عندما تكون الظروف والوقت مناسبين".

المصدر: تاس