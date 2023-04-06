هل تقصد واشنطن؟.. زاخاروفا تستوضح من ماكرون بشأن تصريحاته النارية حول الأسلحة النووية

تساءلت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول ما يعنيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحاته النارية بشأن نشر الأسلحة النووية على أراض أجنبية.

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح خلال زيارته الحالية للصين بأنه "لا يمكن لأي دولة (تحت أي ظرف) نشر أسلحة نووية على أرض أجنبية".

ردا على ذلك، نشرت زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" منشورا كتبت فيه: "لا شك أن هذا المطلب القاسي من باريس موجه إلى واشنطن، هل أفهم الأمر على نحو صحيح؟".

وتنشر واشنطن قنابل نووية استراتيجية خارج الأراضي الأمريكية، وفقا لاتحاد العلماء الأمريكيين FAS، تتراوح ما بين 100 و200 قنبلة، حيث تنتشر تلك القنابل في خمس دول أعضاء في حلف "الناتو" وهي ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وتركيا، حيث تمتلك الولايات المتحدة نحو 5 آلاف و428 قنبلة نووية بالإجمال، من بينها 1644 نشطة، أي أنها منشورة على رؤوس صواريخ أو مقاتلات أو في قواعد عسكرية.

المصدر: تليغرام