ترامب يضطر إلى الاعتراف بطوله الحقيقي

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معلومات حول طوله ووزنه بينما صرح أن مهنته "رجل أعمال" أثناء توجيه الاتهام إليه في محكمة مانهاتن في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعد تقديم المعلومات الشخصية بما في ذلك الطول والوزن والوظيفة إلى الشرطة عملية روتينية لأولئك الذين تم حجزهم بتهم جنائية، مع تسجيل هذه المعلومات بعد ذلك في نظام الحجز عبر الإنترنت.

وحسب المعلومات فإن ترامب (76 عاما) قال لضباط إنفاذ القانون إن طوله 6 أقدام وبوصتين (187.96 سم) ويزن 240 رطلا (حوالي 109 كلغ).

وتبين عندها أن طوله أقصر بمقدار بوصة واحدة (2.54 سم) مما سجله أطباؤه سابقا في عام 2020 خلال فترة وجوده في البيت الأبيض.

وشون كونلي، الذي كان طبيب الرئيس، ذكر أن طول ترامب يبلغ 6 أقدام و3 بوصات ويزن 244 رطلا.

ومع مؤشر كتلة الجسم (BMI) عند 30.8، يقع ترامب في فئة السمنة إكلينيكيا، وفقا لمقاييس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر: "الإندبندنت"