الممثلة الإباحية دانيلز: أنصار ترامب يهددون بقتلي

قالت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز إنها تتلقى تهديدات بالقتل من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أعقاب توجيه اتهامات له في قضية "الأموال الصامتة".

وفي مقابلة تلفزيونية، أشارت دانيالز إلى أن الذين يوجهون إليها تهديدات بالقتل. "يوجهون تهديدات بقتلي عبر عمليات تفجير انتحارية. إنهم حقا في أعماق أرواحهم، يشعرون وكأنهم يفعلون الشيء الصحيح".

وذكرت أنها معتادة على تلقي بعض التهديدات الناجمة عن قيامها بعملها فقط، مبينة أن مستوى التهديد زاد بشكل كبير عام 2018، بعد معلومات أنها حصلت على مبلغ 130 ألف دولار قبل فترة وجيزة من انتخابات عام 2016.

وأوضحت أنه "في ذلك الوقت بدأت بالحصول على رسائل شتم وتتهمني بالكذب حول علاقتي بترامب، ومن بين كل مئة رسالة كان يوجد واحدة تهددني بالقتل.. أما حاليا فأحصل على رسالة تهديد بالقتل من بين كل عشر رسائل".

وأضافت: "من يوجه هذه التهديدات لا يختبئون خلف حسابات وهمية وأرقام هواتف محظورة.. هؤلاء الأشخاص يستخدمون أرقام هواتفهم الفعلية ورسائل بريدهم الإلكتروني الفعلية وحساباتهم الفعلية على "تويتر"، لافتة إلى أن "مؤيدي ترامب ربما زادوا من هجماتهم لأن لائحة الاتهام الناشئة عن مدفوعات الأموال الصامتة يمكن أن تؤذيه بالفعل. قد يؤدي ذلك إلى إدانته أو تدمير فرصه في العودة إلى البيت الأبيض في 2024".

المصدر: "الإندبندنت"