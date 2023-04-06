الممثلة الإباحية دانيلز: ترامب لا يستحق السجن على جريمته ضدي

اعتبرت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يستحق السجن على الجريمة التي ارتكبها ضدّها، حسب ادعائها.

وأعلنت دانيلز ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، وقالت: "جرائمه ضدي لا تستحق حرمانه من الحرية"

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وكشفت الممثلة الإباحية عن أنها رغم ذلك تتطلع إلى تقديم شهادتها أمام المحكمة، "إنه أمر مخيف، ولكنني أتطلع للإدلاء بشهادتي"، مضيفة: "ليس لدي ما أخفيه وأنا الشخص الوحيد الذي يقول الحقيقة".

وذكرت دانيلز أنه في حال لم يتم استدعاءها للإدلاء بشهادتها في إطار هذه القضية، من الممكن النظر إليها على أنّها غير موثوقة وغير جديرة بالثقة في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق.

وكانت "فوكس نيوز" قد ذكرت أن أقصى عقوبة ممكنة لإجمالي التهم الموجهة ضد ترامب قد تصل إلى 136 عاما في السجن.

وبدوره، أعلن ترامب براءته من كافة التهم، وقال محاميه أيضا، جو تاكوبينا، إن المزاعم ضد موكله "تفتقر إلى الحقائق".

المصدر: نوفوستي