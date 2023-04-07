إذاعة أفغانية تديرها نساء تستأنف بثها بعد إغلاقها لمدة أسبوع

عاد بث محطة إذاعية تديرها نساء شمال شرقي أفغانستان، وذلك بعد أن أغلقها المسؤولون لمدة أسبوع لتشغيلها الموسيقى خلال شهر رمضان، حسبما ذكر مسؤول في حركة طالبان ورئيسة المحطة.

تم إطلاق محطة "صداي باناون"، والتي تعني "صوت المرأة" باللغة الدارية، قبل 10 سنوات في ولاية بدخشان. وهي المحطة الإذاعية الوحيدة التي تديرها نساء في أفغانستان.

وقال معز الدين أحمدي، مدير الإعلام والثقافة في بدخشان، إن المحطة سمح لها باستئناف أنشطتها يوم الخميس بعد أن امتثلت "لقوانين وأنظمة الإمارة الإسلامية" ووافقت على وقف بث أي نوع من الموسيقى.

وقالت رئيسة المحطة ناجية سوروش إن المسؤولين وافقوا على استئناف البث بعد أن أعطت المحطة التزاما بعد بث الموسيقى. ورحبت لجنة سلامة الصحفيين الأفغانية، وهي منظمة مراقبة أفغانية تعمل على تعزيز سلامة الصحفيين وحرية الصحافة والتي شاركت في الوساطة لإعادة فتح المحطة، باستئناف البث.

وكان ممثلو وزارة الإعلام والثقافة ومديرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد أغلقوا المحطة قبل أسبوع.

فقد العديد من الصحفيين وظائفهم بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021. وأغلقت وسائل الإعلام أبوابها بسبب نقص الأموال أو بسبب مغادرة الموظفين للبلاد، وفقا لـ"جمعية الصحفيين الأفغان المستقلين".

كما منعت طالبان النساء من معظم أشكال العمل والتعليم بعد الصف السادس، بما في ذلك الجامعة. ولا يوجد حظر رسمي على الموسيقى.

المصدر: AP