الأمم المتحدة: "طالبان" توقف مؤسس مدرسة للإناث في أفغانستان

أوقفت سلطات حركة "طالبان" في أفغانستان، مؤسس مشروع يروج لتعليم الفتيات في البلاد، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على تويتر أن "مطيع الله ويسا، رئيس بين باث-1 والمناصر لتعليم الفتيات، اعتقل الاثنين في كابل".

وأكد سميّ الله ويسا، شقيق ويسا لوكالة "فرانس برس" توقيفه أمام مسجد بعد الصلاة مساء الاثنين، وقال: "مطيع الله كان قد أدى الصلاة وخرج من المسجد عندما استوقفه عدد من الرجال في مركبتين".

وأضاف "عندما طلب مطيع الله منهم إبراز بطاقات هوياتهم، ضربوه واقتادوه بالقوة".

ويبلغ مطيع الله ويسا 30 عاما وهو يناضل من أجل التربية والتعليم في أفغانستان. وقد أسس منظمة "بين- باث" ويرأسها.

وأنشأ 18 مكتبة في البلاد وساهم في إعادة فتح مدارس مغلقة في مناطقة ريفية ونائية في البلاد.

المصدر: "أ ف ب"